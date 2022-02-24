Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Це його перший візит до України після призначення на посаду. Глава держави подякував норвезькому уряду за вагому військову підтримку нашої країни, яку цього року збільшено до 7 мільярдів доларів. Володимир Зеленський наголосив: Україна розраховує, що такий рівень допомоги збережеться й наступного року.

Те, як найефективніше використати ці кошти для допомоги українцям у боротьбі проти російської агресії, було ключовою темою обговорення.

