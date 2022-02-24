За словами глави держави, це посилення співпраці з партнерами у виробництві зброї, особливо дронів, збільшення тиску на росію та використання російських активів, відкриття переговорних кластерів для вступу України в Європейський Союз і продовження інтеграції в НАТО, збільшення динаміки у переговорах для закінчення війни та підтримка українців за кордоном.

«Головне завдання української дипломатії — сприяти всьому, що захищає українське життя в Україні передусім і всьому, що завдає болю росії за цю війну. І кожен із вас має бути конкретним у власних результатах заради наших людей, заради українців», — наголосив Президент.