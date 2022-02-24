Другий Ministerial Social Policy Summit — захід, покликаний підтримати Україну та Молдову на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі. Саміт об’єднав понад 20 представників високого рівня, зокрема міністрів держав Європи, які зібралися, щоб поділитися досвідом та напрацювати спільні інноваційні рішення у відповідь на демографічні виклики, які постають перед європейським континентом.

Участь у заході взяли міністри та представники з Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Польщі, Угорщини, Фінляндії, Чехії та Швеції, а також ОЕСР та Світового банку.