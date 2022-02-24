Форум «Європейська гарантія для дітей. Підготовка до впровадження в Україні», який відбувся у Києві 24 липня, зібрав представників уряду, громад, міжнародних партнерів і громадянського суспільства. Цей крок дасть змогу об’єднати вже чинні державні політики щодо захисту прав дитини в єдину європейську рамку, що посилює зусилля України з подолання дитячої бідності, соціального відчуження та нерівного доступу до можливостей.

Європейська гарантія для дітей — це ініціатива ЄС, створена для боротьби з бідністю та соціальним відчуженням дітей шляхом забезпечення їхнього рівного безкоштовного доступу до ключових послуг.