Кабінет Міністрів 26 серпня схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму «єВідновлення». Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками засідання.

«Кошти підуть на фінансування житлових сертифікатів за проєктом «HOME: компенсація за знищене житло». Відтак ще майже 3700 родин, чиї домівки було знищено внаслідок збройної агресії рф, зможуть придбати нове житло», — зазначила очільниця уряду.

Фінансування здійснюють у межах угоди, підписаної Міністерством розвитку громад та територій та Банком розвитку Ради Європи під час Конференції з відновлення України в Римі в липні 2025 року.