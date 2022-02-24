У Страсбурзі Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Перед цим вони провели зустріч, на якій підсумували результати роботи щодо створення Спецтрибуналу. Президент назвав важливим досягненням те, що в статуті Спеціального трибуналу чітко зазначено: відповідальність за злочини нестимуть глава держави, глава уряду та міністр закордонних справ — без жодної згадки про персональні імунітети. Це означає, що вони не уникнуть покарання навіть після того, як уже не обійматимуть свої посади.