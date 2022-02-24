Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.06.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1020010 (+1070) осіб / persons
  • танків / tanks – 10980 (+4) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22922 (+7) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 29718 (+29) од
  • РСЗВ / MLRS – 1427 (+2) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1190 (+1) од
  • літаків / aircraft – 420 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+3) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 42796 (+172)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3436 (+42)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 53593 (+85) од
  • спеціальна техніка / special equipment – 3921 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!