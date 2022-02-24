Розвиток українських виробників і залучення інвестицій в реальний сектор — сталі пріоритети державної промислової політики. Три роки тому було започатковано грантову програму для переробних підприємств, за якою вони можуть отримати до 8 млн грн на оновлення виробничих фондів та придбання нового обладнання.

«За цей час 1027 підприємств з усіх областей України одержали державну підтримку на суму понад 5,1 мільярда гривень. Уряд систематично розширює програму, враховуючи виклики воєнного часу, запити бізнесу, нові технологічні тренди та галузеві потреби», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.