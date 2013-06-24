«В умовах війни, — сказав він, — ми не опускаємо планку якості вищої освіти. Щоб не лише вижити, а розвиватись у надзвичайній ситуації, приймаємо надзвичайні рішення. Адже наш фронт — забезпечення інтелектуального майбутнього України. У зв’язку з війною оновили 80 відсотків положень освітнього процесу. Реорганізували деякі кафедри, відкрили нові спеціальності, поглибили роботу з іноземними партнерами. Оскільки КНУТД займає 58-ме місце в рейтингу 100 найпрестижніших дизайнерських шкіл світу і 68-ме серед фармацевтичних факультетів планети, наш університет конкурентоспроможний на закордонному освітньому ринку. 18 відсотків наших вихованців — іноземці».