Президент України Володимир Зеленський доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску. Про це глава держави повідомив під час виступу на Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства.

Володимир Зеленський подякував представникам бізнесу за те, що вони в Україні, з Україною та забезпечують основу для нормального життя людей.