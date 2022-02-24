Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.07.25
- особового складу / personnel – близько / about 1020980 (+970) осіб / persons
- танків / tanks – 10983 (+3) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22928 (+6) од
- артилерійських систем / artillery systems – 29754 (+36) од
- РСЗВ / MLRS – 1427 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1190 (+0) од
- літаків / aircraft – 420 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 42940 (+144)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3436 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 53696 (+103)
- спеціальна техніка / special equipment – 3921 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!