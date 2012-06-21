Президент Петро Порошенко разом з ветеранами Другої світової війни та ветеранами АТО взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у зв’язку із 73-ю річницею вигнання нацистів з України, яка відбулася в столичному парку Вічної слави.
У зверненні до українського народу Президент зазначив, що останньої суботи жовтня відзначаємо особливо пам’ятну подію — 28 жовтня 1944 року в результаті успішної Карпатської наступальної операції Україну було остаточно визволено від нацистських окупантів.
«Протягом 1225 днів і ночей наші міста й села, наші землі були головною ареною смертельних битв, під час яких розгромлено десятки добірних з’єднань вермахту та армій сателітів третього рейху. Кожен клаптик багатостраждальної української землі рясно полито кров’ю її оборонців і визволителів», — наголосив Президент.
«Ми по праву пишаємося ратним подвигом солдатів і офіцерів — вихідців з України, які воювали з ворогом у складі армій країн антигітлерівської коаліції, а також партизанів і підпільників, учасників національно-визвольного руху та Руху опору в багатьох європейських країнах. Внесок українського народу в загальну перемогу вагомий, беззаперечний і священний», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Глава держави зазначив, що «за мирне небо було сплачено надзвичайно високу і страшну ціну — близько 9 мільйонів життів наших співвітчизників».
«У цей хвилюючий день, вшановуючи звитяжців, з особливою гостротою усвідомлюємо силу великої любові до рідного краю, що робить нас нездоланними. Низько вклоняюся перед героями-визволителями та нинішніми захисниками України — гідними спадкоємцями слави української зброї та щиро дякую за звершені подвиги», — зазначив Петро Порошенко.
Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання під військовий салют і поклали квіти до могили Невідомого солдата. Військовослужбовці роти Почесної варти пройшли маршем перед ветеранами й Президентом України.
Того самого дня до співгромадян звернувся й Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Уже четвертий рік, коли наша країна знову — не з власної волі! — опинилася в неоголошеній підступній війні, розв’язаній за такими самими методами, якими в 1939 та 1941 роках скористався проти країн Східної Європи тоталітарний режим Гітлера. Як і в середині ХХ століття, українці знову з гідністю протистоять зовнішнім загрозам нашій державі та суспільству. І молодші покоління українців боронять рідну країну, надихаючись героїчним подвигом попередників», — наголосив глава уряду.
У церемонії взяли участь міністр оборони Степан Полторак, перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, Київський міський голова Віталій Кличко, голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, народні депутати України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»