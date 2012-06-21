У навчаннях, які відбулися на базі навчально-тренувального центру в селі Подвірки Дергачівського району Харківщини, взяли участь понад 100 бійців загонів тероборони області.
Вони відпрацювали дії солдата під час бою, поводження зі стрілецькою зброєю, надання медичної допомоги пораненому у польових умовах, орієнтування на місцевості тощо. Для максимального наближення умов навчання до бойових на заняттях була задіяна бронетехніка, а також використовувалася імітація вибухів гармат та холості набої до зброї.
На кожному з навчальних місць керівниками занять були особи з досвідом бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.
«Ми постійно проводимо подібні заняття із залучення підрозділів територіальної оборони Харківщини. Для цього у нас є належна навчально-матеріальна база, а також військовослужбовці-інструктори, які можуть передати свій бойовий досвід», — розповів військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату полковник Юрій Калгушкін.