Непроникність західного кордону для переміщення недозволених матеріалів забезпечить нове обладнання, подароване Міністерством енергетики США. Зокрема, американське відомство передало в подарунок Мукачівському прикордонному загонові новітні комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин і ядерних матеріалів. Вартість обладнання становить близько 60 мільйонів гривень.
Співпраця з Міністерством енергетики США відбувається в межах виконання спільного з Україною міжурядового проекту «Виявлення та припинення ядерної контрабанди». Отримані прикордонниками комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин і ядерних матеріалів встановлять у чотирьох пунктах пропуску — «Косино», «Дзвінкове» та «Вилок» на кордоні з Угорщиною, «Солотвино» — на українсько-румунському. Вони забезпечуватимуть цілодобовий радіаційний контроль осіб, транспортних засобів тощо. Їх уже перевірили в роботі і встановили.
Відтепер усі пункти пропуску, які контролює Мукачівський прикордонний загін, оснащені надійними засобами радіаційного контролю.