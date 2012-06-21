Синоптики попереджають про сильний вітер у Західній Україні 6 грудня 2017 року.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«За даними Укргідрометцентру, 6 грудня у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та на Закарпатті пориви вітру 15-20 м / с”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про погіршення погодних умов в Києві. Зокрема, 5-6 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця.