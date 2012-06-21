Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Дефіцит захисних масок ще продовжує даватися взнаки на Черкащині. Але віднедавна їх можна придбати в аптеках мережі комунального підприємства обласної ради «Фармація». Воно налагодило тісну співпрацю з трьома підприємствами області, які розпочали масове пошиття цих необхідних для населення захисних гігієнічних виробів. В цих же аптечних закладах пропонують і засоби дезінфекції місцевого виробництва. На їхнє виготовлення комунальне підприємство одержало ліцензію.
Щодня місцеві виробники поставляють «Фармації» по кілька тисяч готових захисних масок. Їх і розподіляють по аптеках. Як розповіла директорка підприємства Валентина Ніколенко, щотижня відправляють певну кількість виробів у 14 районів, де працюють аптеки «Фармації». Ще 14 реалізовують їх та інші необхідні під час карантину вироби в Черкасах.