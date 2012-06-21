Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
45 комбінезонів та 35 спеціальних халатів, виготовлених руками волонтерів, уже надійшли до інфекційного відділення міської лікарні в місті атомників Вараш на Рівненщині. Це лише перша партія необхідного від небайдужих земляків, які об’єдналися в ініціативу «СтопВірус.Вараш».
«Ми об’єдналися навколо ідеї подбати про лікарів, які тепер цілодобово пильнують наше здоров’я». Тому, зібравши кошти від підприємців, придбали спеціальну тканину, попередньо проконсультувалися при її виборі з фаховими медиками. Підприємці допомогли і з обладнанням, і з фурнітурою. А дівчата-швачки виявили бажання попрацювати безкоштовно, — от і маємо першу партію спорядження», — розповідає одна з ініціаторів проєкту Ельвіра Ковальська. Тож роботу активісти не припиняють. До слова, костюми обійшлися значно дешевше, ніж їх продають в інтернеті. У Вараші собівартість одного 75 гривень, — тоді як в мережі ціна стартує від 250.
Місто теж виділило кошти для медиків рішенням сесії, — але волонтери, як бачимо, справилися швидше.