Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У Національному університеті «Острозька академія» нині безкоштовно навчається близько сотні студентів, які мають статус учасника бойових дій. Але з початком нового навчального року їхнє коло значно розшириться.
Ректор академії Герой України Ігор Пасічник та представники оперативного командування «Захід» підписали меморандум про безоплатне навчання учасників бойових дій, причому, незалежно від того, буде це перша вища освіта, друга чи навіть третя. Право на таке навчання отримали й діти загиблих захисників України.
«Раніше ми мали подібний досвід співпраці на рівні окремих батальйонів та бригад. Перші учасники бойових дій отримали дипломи Острозької академії торік,» — повідомив ректор Ігор Пасічник.
Тепер у вищому навчальному закладі, що входить до десятки найпрестижніших в Україні, здобуватимуть освіту ті, для кого саме рідна країна стала головним життєвим пріоритетом. І це цілком справедливо. До речі, кілька років тому в академії з’явилася спеціальність «Національна безпека».