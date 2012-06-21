Унікальний центр «Солдатський привал» щойно відсвяткував другу річницю з дня заснування. За словами директора центру Галини Гончаренко, обласна влада сприяла реалізації задумів волонтерів про місце, де військові можуть відпочити. Центр діятиме доти, доки в цьому буде необхідність.
Цього дня відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» нагороджено волонтера Івана Кисіля, дипломами лауреатів XVI обласного конкурсу «Господиня свого краю» у номінації «Жінка-волонтер» відзначені Галина Гончаренко та військовий психолог Людмила Волтер.
— «Солдатський привал» став справжнім серцем волонтерського руху нашого регіону і прикладом для інших областей України, — сказала заступник голови Запорізької ОДА Зінаїда Бойко. — Хочу подякувати сильній команді волонтерів, яка цілодобово з домашнім теплом зустрічає та підтримує наших захисників і членів їхніх родин. Особлива вдячність — «Придніпровській залізниці», яка прихистила центр.
«Солдатський привал» розраховано на 20 спальних місць, тут є душові кабіни, пральня, інтернет, а також смачна домашня їжа за спільним столом. З дня заснування у 2015 році до цього волонтерського центру звернулося більш як сім тисяч військових та їхніх родин.