У Вінниці в Будинку офіцерів відбувся незвичайний захід: учасники АТО/ООС, волонтери та члени їхніх родин показали глядачам виставу «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого. У складі трупи семеро акторів, четверо з них пройшли дорогами неоголошеної війни. Під час вистави глядачі гучними оплесками дякували аматорам за майстерну гру, за те, що у їхньому виконанні тема твору і тепер звучить дуже актуально. А по завершенні дійства зал аплодував стоячи.
Ідея реабілітації військовослужбовців творчістю належить Барському міському художньому аматорському театру спільно з Барською міською радою. Матеріально проєкт підтримав Український культурний фонд. Саме у місті Бар цього року на День захисника Вітчизни вперше зіграно виставу «Сто тисяч» (режисер-постановник Ірина Дєдова, музику написав Олександр Дєдов).
Тепер з Вінниці колектив повезе виставу на схід — у Маріуполь, Слов’янськ, Сєверодонецьк, а завершить тур у Косові (Івано-Франківська область). Вхід безплатний.
«Ми хочемо показати, що наші герої, вернувшись додому, затребувані, що солдат, який побував у зону АТО/ООС, може знайти себе у мистецтві. Змінити гвинтівку на маску Мельпомени і стати зіркою сцени», — сказав волонтер Роман Григор’єв, який грає роль Герасима Калитки.