Урядовий законопроєкт «Про працю» посилює права найманих працівників порівняно з чинним законодавством насамперед за рахунок більшої гнучкості та компенсації. На своїй сторінці у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов навів приклади: документ зберігає право працівника розірвати трудовий договір через письмове попередження за два тижні. При цьому найманим працівникам нададуть право попередження не лише письмово, а й в електронному вигляді, повідомляє УНІАН.
«Сьогодні працівник може будь-коли розірвати трудовий договір, якщо його умови не виконуються. Так само можна й за новим законопроєктом. Але тепер працівник має письмово надати причини, а роботодавець виплатити компенсацію 50 денних зарплат. Звичайно, якщо сторони не дійдуть згоди щодо порушення, то спір вирішить суд. Важливо тут, що тепер працівник захищений компенсацією», — аргументував міністр. Роботодавець також, як і нині, зможе розірвати трудову угоду, але з виплатою компенсації. Набагато більшої, ніж за чинною нормою.