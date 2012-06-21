Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ініціює запровадження механізмів виведення довгобудів із категорії проблемних об’єктів та захисту прав інвесторів у сфері житлового будівництва. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.
«В Україні станом на сьогодні налічується майже 120 довгобудів, і питання захисту прав постраждалих інвесторів нагальне і дуже болюче. Тому один із пріоритетів Міністерства зараз — розробка механізмів для виведення таких об’єктів із категорії проблемних, а також запобігання виникнення подібних ситуацій у майбутньому», — сказав він.
Такі механізми дозволять забезпечити:
♦захист прав інвесторів завдяки створенню системи реєстрації прав на майбутнє нерухоме майно, забезпеченню належного контролю за дотриманням прав інвесторів впродовж усього будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію;
♦ унеможливлення появи недобудов завдяки удосконаленню законодавства щодо банкрутства юридичних осіб з метою врегулювання прав на добудову нерухомого майна спроможними будівельними організаціями;
♦ створення страхових фондів — формування запобіжних механізмів щодо контролю за здійсненням будівництва.
За словами Парцхаладзе, це питання є дуже важливим та потребує широкого обговорення спільно з фахівцями, експертами та громадськістю. Так, 17 листопада 2017 року о 14:00 у Мінрегіоні відбудеться засідання круглого столу з цієї теми.
Крім того, на сайті Мінрегіону та на сторінці Парцхаладзе розміщена онлайн-анкета із кількома питаннями щодо можливих шляхів забезпечення захисту прав постраждалих інвесторів у будівництві.