Команда Міністерства соціальної політики України на чолі із заступником Міністра з питань європейської інтеграції Іриною Постоловською провела зустріч з делегацією Мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо становища українських дітей. До складу делегації увійшли Поль Галлес (Люксембург), Еерік-Ніілес Кросс (Естонія), Сігурдур Гелґі Пальмасон (Ісландія), а також голова Мережі Олена Хоменко (Україна). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час візиту до Києва делегація Мережі ПАРЄ щодо ситуації українських дітей провела низку зустрічей з представниками органів державної влади, зокрема, міністерств, Верховної Ради України та громадських організацій, з метою оцінки ситуації в Україні на тлі нової хвилі атак з боку росії..

Окрему увагу під час візиту делегація приділила питанням реформи системи догляду дітей. Зокрема, змістовна дискусія з представниками Мінсоцполітики, Координаційного центру з розвитку сімейних форм виховання, Національної соціальної сервісної служби України та Дитячого фонду ООН (UNICEF Ukraine) базувалася на темі забезпечення права кожної дитини на зростання в безпечному сімейному середовищі.

«Наш пріоритет – аби кожна дитина в Україні зростала в безпечному сімейному середовищі. Ми також працюємо над поверненням депортованих до росії дітей. Вони мають повертатися в безпеку, у родини, де їм забезпечать підтримку, для цього застосовуємо програми реінтеграції із забезпеченням доступу до широкого спектру соціальних, медичних та освітніх послуг.

Повернення дітей, вимушено евакуйованих у складі закладів за кордон, відбувається з урахуванням їхніх найкращих інтересів після індивідуальної оцінки потреб. Сімейне середовище є пріоритетним для влаштування дітей після повернення. Ми робимо все, щоб кожна дитина зростала в безпеці та підтримці, яку гарантує держава, діючи виключно в її найкращих інтересах», – зазначила Ірина Постоловська.

Зустріч стала важливим кроком у зміцненні міжнародної підтримки України у питаннях захисту прав дітей. Міністерство соціальної політики висловлює подяку Парламентській асамблеї Ради Європи за активну участь у цій важливій дискусії та готовність підтримати Україну в цих складних питаннях.

Довідково

Парламентська мережа щодо становища українських дітей у ПАРЄ об’єднує парламентарів з 46 країн-членів Ради Європи, представників Конгресу місцевих та регіональних влад, а також країн-спостерігачів. Мережа була створена у червні 2024 року після ухвалення відповідної резолюції, підтримує українську владу та міжнародні організації, які працюють з українськими дітьми, зокрема їхні зусилля з ідентифікації, повернення та реабілітації депортованих дітей.