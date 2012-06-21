Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
За час публічного обговорення проєкту Закону України «Про захист рослин» до нього надійшло чимало зауважень та пропозицій. Їх було розглянуто й обговорено під час онлайн-наради у Мінекономрозвитку під головуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергія Глущенка за участі представників Держпродспоживслужби та громади бджолярів.
Який стосунок до теми законопроєкту мають бджолярі? А такий, що отруєння бджіл, які останніми роками стали масовими, найчастіше трапляються через застосування аграріями неякісних, не сертифікованих в Україні, а то й взагалі контрафактних засобів захисту рослин. Саме такі засоби є найбільш шкідливими для маленьких трудівниць. Отже, питання регулювання обігу та застосування пестицидів в Україні безпосередньо стосується бджолярів. Мало того — досі належним чином не врегульовано проблем у стосунках між аграріями та пасічниками, а вони часом доходять до відвертої конфронтації.
Документ, за словами його розробників, містить норми, які відповідають моделі, прийнятій у ЄС. Адже його розробляли фахівці Мінекономрозвитку у співробітництві з фахівцями Латвійської служби захисту рослин, Федеративного Міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини, Литовської державної служби рослин при Міністерстві сільського господарства, а також Інституту Юліуся Кюна (Німеччина).
Законопроєкт складається з кількох блоків. Зокрема, це вимоги щодо застосування пестицидів, до тих, хто здійснює торгівлю ними, правила здійснення державного контролю у цій царині тощо.
Учасники дискусії з боку громадськості особливо наголошували на посиленні відповідальності за порушення вимог безпеки застосування засобів захисту рослин, послаблення їхнього негативного впливу на навколишнє середовище тощо. До речі, громадське обговорення законопроєкту ще триває, до нього можна долучитися за посиланням: http://surl.li/cyjc.