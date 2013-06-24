Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та її заступник — ветеран Руслан Приходько під час візиту в Полтавську область зустрілися з ветеранською спільнотою, очільником ОВА, міською владою Полтави, керівниками структурних підрозділів, що опікуються ветеранською політикою, представниками громад. У центрі уваги — підтримка учасників бойових дій, їхніх родин, соціальна адаптація та розвиток ветеранського підприємництва.

Під час зустрічі з в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимиром Когутом обговорили стан реалізації Стратегії ветеранської політики до 2030 року в регіоні. Особливу увагу приділено питанням надання комплексної допомоги ветеранам: фізичної та психологічної реабілітації, доступу до соціальних послуг, а також працевлаштуванню. Міністр наголосила на важливості створення в кожній територіальній громаді посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Такі спеціалісти мають стати точками опори для Захисників та Захисниць, родин загиблих, забезпечуючи ефективну навігацію по державних і регіональних програмах підтримки. Під час розмови з в.о. Полтавського міського голови Катериною Ямщиковою обговорили виклики, які постають перед органами місцевого самоврядування та ветеранською спільнотою. Від того, наскільки громада відкрита до взаємодії з ветеранами, залежить, чи відчують вони підтримку та чи усвідомлять, що їхній внесок у захист країни важливий і цінний.

Міністр взяла участь у презентації першої черги безбар’єрного маршруту в Полтаві. Його реалізує міська влада у межах національного проєкту «Шлях ветерана». Довжина маршруту становить 1650 метрів. Його запроєктовано з урахуванням потреб маломобільних груп населення: модернізовано зупинки громадського транспорту, перенесено пішохідні переходи, замінено тротуари, встановлено тактильні покажчики. Цей маршрут — частина масштабної ініціативи «Рух без бар’єрів», спрямованої на створення інклюзивного середовища для всіх громадян.

Завітали гості й до Ветеранського центру. У цьому комунальному закладі ветерани та їхні родини отримують широкий спектр послуг: психологічну реабілітацію, соціальну адаптацію, юридичні консультації, інформаційну підтримку тощо. На зустрічі з відвідувачами презентували програми ваучерів для ветеранів-підприємців, а також ініціативи місцевої влади з підтримки виробників товарів подвійного призначення та БпЛА. Особливий акцент під час візиту зробили на розвитку ветеранського підприємництва в Полтавській області — зустрілися з ветеранами, які започаткували власну справу та вже одержали підтримку від державних програм та місцевої влади. Цей візит засвідчив рішучість держави у створенні повноцінної екосистеми підтримки ветеранів та їхніх сімей. Полтавщина показала позитивний приклад того, як спільними зусиллями центральної та місцевої влади, громадськості й бізнесу можна реалізовувати ініціативи, що змінюють якість життя тих, хто захищав нашу країну, повідомляє Мінветеранів.