Сьогодні на засіданні уряду Національна держслужба презентувала концепцію оплати праці держслужбовців. Це дуже важливий крок у продовженні реформи державного управління. Загальновідомо, що надвеликі премії та надбавки для держслужбовців, особливо категорії А, викликають в суспільстві великий негативний резонанс і нарікання. За новою концепцією, передбачено перейти до нової структури оплати праці цих людей.
Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
Він, зокрема, пояснив, що 70% оплати праці держслубовців буде переведено в посадовий оклад. І лише 30% буде вводитися в залежність від нарахувань-заохочень. Буде здійснено відхід від виплати щомісячних премій, і здійснено перехід до щоквартальних, а також щорічних премій. Нараховуватимуть їх винятково за виконання відповідного КПА, який визначатимуть індивідуально для кожного держслужбовця. А його ефективність визначатимуть конкретними грейдами (група посад, що мають приблизно однакову цінність) для кожної посади.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»