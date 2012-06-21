Одещина. Із 16 березня в місті припинено роботу об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю понад 10 осіб. Ідеться про кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки, інші культурні й розважальні заклади, дитячі розважальні центри і клуби, майданчики, зокрема спортивні, фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, стадіони, зоопарки, водні парки, атракціони. Буде закрито всі магазини, крім продуктових і аптек, торговельно-розважальні центри, всі ринки (крім продуктових), ресторани, заклади громадського харчування, зокрема в готелях, бари, кафе, паби, клуби, дискотеки тощо. За невиконання вимог керівники установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування нестимуть персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства, повідомляє УНІАН.

До міста доправили перші 50 тестів для перевірки на коронавірус. Невдовзі має надійти ще 100. Оголошено тендер на закупівлю ще 10 тисяч тестів. Вони надійдуть у 20 числах березня.

Львівщина. «З понеділка у Львові закриваємо всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок», — повідомив у фейсбуці Львівський міський голова Андрій Садовий. В обласну інфекційну лікарню госпіталізовано чотирьох осіб з підозрою на інфікування коронавірусом. Тривають дослідження. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Рівненщина. В області зачинили двері заклади вищої, передвищої та професійно-технічної освіти, школи, дитсадки, обмежено публічні та розважальні заходи. Викладачі й учителі на роботу ходитимуть, тож і зарплатню отримуватимуть. Але студентів навчатимуть дистанційно. Виконавча влада області звернулася до керівників підприємств, малого та середнього бізнесу із проханням з розумінням поставитися до ситуації, в якій опиняються їхні працівники — батьки малих дітей, і за змогою перевести їх на дистанційну роботу. Із 16 березня зачинено всі речові ринки — працюють лише продовольчі. Призупинено й особистий прийом громадян в ОДА, припинив рейси міжнародний аеропорт «Рівне».

Під прискіпливою увагою — контрольно-пропускні пункти з Білоруссю. Їх в області сім. І хоч Рівненщина забезпечила прикордонників безконтактними термометрами для вимірювання температури тіла пасажирів, два пункти призупинили роботу. Це «Переброди» в Дубровицькому та «Вичівка» в Зарічненському районах. Пішохідне сполучення обмежили на пунктах пропуску «Прикладник» та «Городище». Автомобілі там курсують, повідомляє власний кореспондент «УК» Інна ОМЕЛЯНЧУК.

«Це означає підвищену готовність усіх медичних закладів, госпітальних баз до ймовірного приймання хворих, забезпечення їх необхідними засобами захисту, створення протиепідемічних комісій в об’єднаних громадах і наші злагоджені дії відповідно до визначеного алгоритму. Але працюємо без паніки, — закликав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — Маємо резервний фонд 16,3 мільйона гривень, який задіємо за першої потреби. Приблизно стільки само становить перевиконання обласного бюджету у січні-лютому. За нагальної потреби залучимо бюджет розвитку. Вочевидь, бізнесу вийти із ситуації без втрат не вдасться. Тож маємо разом спрацювати на випередження».

Черкащина. Навчання дітей припинено у всіх дитсадках, школах, позашкільних та закладах вищої освіти області. Спортивні школи теж на карантині, змагання дозволено проводити без глядачів. Планують застосовувати дистанційну освіту в реальному часі. Для діагностики коронавірусу в область надійшло пів тисячі експрес-тестів, повідомляє власний кореспондент «УК» Роман КИРЕЙ.

Голова облдержадміністрації Роман Боднар розповів, що інфікованих коронавірусом в області не виявлено. На зустрічі із представниками ТРЦ оприлюднили потребу ширшого залучення патрульної поліції, яка контролюватиме присутність дітей у торговельних центрах.

Донеччина. Тут надано кошти на придбання спеціального обладнання для проведення діагностики COVID-19 у режимі реального часу, повідомляє власний кореспондент «УК» Павло КУЩ. «Діагностика відбувається у штатному режимі. А придбання нового устаткування дасть змогу значно економити час на діагностику», — розповів голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Луганщина. У Сєверодонецьку лізоформіном дезінфікують тролейбуси, які виходять у рейси. Місцевій багатопрофільній лікарні надано 5 мільйонів гривень з міського бюджету для закупівлі розчинів і антибіотиків для лікування пневмонії. Ще мільйон гривень — для додаткової оплати праці лікарів-терапевтів, якщо знадобиться організація цілодобової допомоги хворим.

На комунальному неприбутковому підприємстві «Сєверодонецька багатопрофільна лікарня» для приймання пацієнтів є 10 боксів, за крайньої потреби в кожному можна буде розмістити до трьох хворих. Лікарня вже закупила кисень, виконала необхідні роботи, і тепер у цих боксах можна буде застосовувати кисневі маски для допомоги хворим з гострим розладом дихальних функцій. Нині хворих з підтвердженим коронавірусом у Сєверодонецьку немає.

Відучора заборонено перетин КПВВ в обох напрямках. Виняток щодо повернення на українську частину — лише для громадян, які мають постійну реєстрацію на підконтрольній Україні території. Пропуск на тимчасово окуповані території дозволено тільки громадянам, які там проживають, повідомляє власкор «УК» Іванка МІЩЕНКО.

Запоріжжя та Івано-Франківськ. Там тимчасово припиняють роботу кінотеатри, театри, музеї, бібліотеки та інші культурні і розважальні заклади, кафе, ресторани, заклади громадського харчування, ТРЦ, фітнес-клуби, тренажерні зали, а також усі ринки. На період карантину працюватимуть лише аптеки, продовольчі магазини і заправки. Комунальний громадський транспорт працюватиме у штатному режимі.