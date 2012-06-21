Росія передала Україні три кораблі Військово-Морських сил України, захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Обідньої пори вчора бронекатери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» в супроводі українських буксирів «Титан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувального судна «Сапфір» розпочали з точки передачі в акваторії Чорного моря шлях до материка.
«Поки «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права», — так на повернення наших кораблів з російського полону відреагувала на своїй сторінці у фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
У Кремлі ж цинічно заявили, мовляв, передали кораблі на «відповідальне зберігання», позаяк досі вважають їх речовими доказами у фейковій справі про порушення кордонів РФ.