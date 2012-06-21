Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей (ч.2 ст. 147 КК України), вчиненого сьогодні у Луцьку.

За попередніми даними, громадянин захопив рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами, який зараз перебуває на Театральному майдані в обласному центрі Волині.

Чоловік повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

Свої вимоги він висунув у соціальних мережах.

З автобуса пролунало декілька пострілів, пошкоджено два вікна. Відомостей про постраждалих наразі немає.

Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.

Пресслужба Офісу Генерального Прокурора 