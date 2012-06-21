Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей (ч.2 ст. 147 КК України), вчиненого сьогодні у Луцьку.
За попередніми даними, громадянин захопив рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами, який зараз перебуває на Театральному майдані в обласному центрі Волині.
Чоловік повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.
Свої вимоги він висунув у соціальних мережах.
З автобуса пролунало декілька пострілів, пошкоджено два вікна. Відомостей про постраждалих наразі немає.
Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.
Пресслужба Офісу Генерального Прокурора