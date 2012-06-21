Протягом минулих вихідних мобільні бригади медиків столиці відібрали 330 зразків біоматеріалу для проведення ПЛР-тестів. Загалом за останні два дні до лабораторного центру надійшло 800 зразків для досліджень, а опрацьовано – 900.
Про це під час брифінгу 18 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він нагадав, що такі дослідження в Києві проводять у чотирьох комунальних медзакладах. Від початку пандемії у них проведено 22 400 досліджень.
А після виявлення нового осередку спалаху захворювання в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат Держпродспоживслужба перевірила всі інтернати, підпорядковані місту. Загалом це 8 установ – Дарницький та Святошинський дитбудинки-інтернати, Київський геріатричний пансіонат і пансіонат для ветеранів праці, 4 психо-неврологічні інтернати – Новобілицький, Київський, Святошинський та інтернат у Пуща-Водиці.
Установи перевірили на дотримання вимог карантину і, за словами Віталія Кличка, істотних порушень не виявили. Київському пансіонату ветеранів праці рекомендували закупити додаткові засоби захисту в розрахунку на рік.
Щодо Дарницького дитбудинку для дівчат, там щодня проводять обробку приміщень і перевіряють стан здоров’я вихованців і персоналу, які перебувають на карантині. Нині вони почуваються задовільно.
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«Урядового кур’єра»