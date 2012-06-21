Якщо людина захворіла на грип, вона повинна лишатися вдома ще як мінімум добу після того, як спаде висока температура.
Усім відоме правило: захворів — сиди вдома. Це правило діє в усіх випадках, крім тих, коли потрібна невідкладна медична допомога або речі першої необхідності, повідомляє МОЗ.
Висока температура повинна нормалізуватися протягом перших 24 годин без застосування жодних жарознижувальних препаратів.
«Поки хворієте, ви повинні залишатися вдома та відмовитися від поїздок на роботу, до школи, а також від подорожей, шопінгу, участі у соціальних заходах та громадських зібраннях. Намагайтеся уникати контакту з іншими, щоб не заразити їх», — йдеться у повідомленні МОЗ.
Якщо таки потрібно вийти з дому, наприклад, щоб звернутися до лікаря, у відомстві радять одягати маску або прикривати обличчя серветкою, коли кашляєте чи чхаєте.
Ще одна порада — часто мити руки, щоб попередити розмноження та поширення мікробів.
Грип зазвичай не потребує госпіталізації — у випадку легкої форми грип не треба лікувати противірусними препаратами.
Українська правда