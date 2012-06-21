Державна компанія — оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» учора вранці припинила закачувати природний газ у підземні сховища і перейшла в режим роботи, який передбачає лише відбір блакитного палива на потреби опалювального сезону 2017—2018 років.
«До режиму закачування газу ми більше не повернемося. Виняток може бути зроблено лише в разі аномального потепління — тоді можливе короткострокове закачування газу. Відсьогодні підземні сховища працюватимуть тільки у режимі відбору газу для потреб опалювального сезону», — цитує УНІАН текст повідомлення прес-служби компанії. На сьогодні активними споживачами газу стають теплокомуненерго, які виробляють теплову енергію.
Станом на середину поточного тижня, у підземні сховища було закачано 16,969 мільярда кубометрів газу.
Під час підготовки до опалювального періоду 2016—2017 років у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості наполягали на необхідності накопичити близько 17 мільярдів кубометрів газу, тоді як керівництво НАК «Нафтогаз України» запевняло, що 14,5 мільярда буде цілком достатньо. У минулий опалювальний сезон країна увійшла із запасами блакитного палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів, а наприкінці сезону в сховищах залишалося 8,4 мільярда кубів.
Запаси антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 18 по 25 жовтня цього року зросли на 3,8% — до 546 тисяч тонн, повідомляє прес-служба Міненерговугілля. При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 11,4% — до 539,4 тисячі тонн з 608,5 тисячі. Загалом запаси твердого палива на складах теплової генерації впродовж тижня скоротилися на 4,4% — до 1,085 мільйона тонн.