Яскравим незабутнім святом стало відзначення Дня Соборності України та 72-ї річниці утворення Закарпатської області у складі України. Воно відбулося в Ужгороді вчора. У фойє Закарпатської облдержадміністрації відкрито виставку, присвячену творенню Української державності. Експозиція з двох десятків інформаційно-просвітницьких стендів, підготовлених Українським інститутом національної пам’яті, представляє Українську революцію 1917—1921 років.
Після відкриття виставки понад тисяча осіб зібралася біля пам’ятника Тарасові Шевченку на площі Народній. До підніжжя монумента керівники Закарпатської області й міста, воїни-атовці, представники релігійних конфесій, а також громадські активісти поклали вінки та живі квіти. Заслужений академічний закарпатський народний хор виконав відомі пісні на слова Великого Кобзаря.
Розгорнувши велетенський 100-метровий прапор України, учасники святкування на чолі з головою облдержадміністрації Геннадієм Москалем і головою облради Михайлом Рівісом рушили набережною Незалежності до пам’ятника Президентові Карпатської України Августинові Волошину. До монумента засновникові Карпатської України також поклали квіти і вінки.
Особливої піднесеності надав ході оркестр духових інструментів обласної філармонії, яким керує заслужений артист України Володимир Співак. Оркестранти супроводжували ходу виконанням українських маршів, а також мелодій із пісень січових стрільців.
Завершилися урочистості на пішохідному мості через річку Уж: два береги символічно поєднали 100-метровим прапором. Це подумки перенесло всіх майже на століття назад, коли з’єдналися в одному пориві дві частини України, утворивши Соборну державу.