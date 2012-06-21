Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
День Європи, який у Старому Світі згідно з рішенням, ухваленим у 1985 році на саміті Ради ЄС у Мілані, відзначають 9 травня, в Україні має дещо інші часові параметри.
Так, згідно з Указом Президента День Європи в нашій країні з 2003 року святкують у третю суботу травня.
Традиційно в цей день в Україні проводять святкові тематичні заходи. Але цьогорічний карантин вніс свої корективи, тож цю суботу заходи відбувалися в режимі онлайн.
Закарпатська обласна філармонія не оминула нагоди відзначити знаменний день концертом. У ньому прозвучали твори вітчизняних і зарубіжних композиторів. Їх виконували симфонічний та естрадно-духовий оркестри філармонії, якими керують заслужені артисти України Вікторія Свалявчик-Цанько та Володимир Співак. Оркестрові композиції супроводжувалися співом солістів Закарпатської обласної філармонії.
Концерт, який відбувався наживо, окремо змонтували для перегляду в мережі Інтернет у будь-який зручний для шанувальників час. Тривалістю півгодини, він демонструє високий рівень майстерності закарпатських музикантів, а також їхнє щире бажання відзначити День Європи у властивий їм професійний спосіб.
До речі, на європейському континенті Україна – єдина держава, що не входить до Єросоюзу, відзначає це європейське свято на державному рівні.