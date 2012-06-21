Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Величезні черги, які виникають на кордоні і в яких по кілька днів простоюють вантажівки з експортно-імпортними товарами, не залишилися поза увагою депутатів Закарпатської обласної ради. У чергах в очікувані перетину кордону перебувають по 300 і більше вантажних автомобілів. Зриваються терміни поставок товарів, не витримуються встановлені терміни їхнього зберігання. Стоячи у кілометрових чергах, автомобілі займають проїзну частину дороги і ускладнюють рух транспорту. Виникають незручності для інших учасників дорожнього руху.
Вважаючи основною причиною такого становища відсутність достатньої кількості дозволів на здійснення міжнародних автоперевезень вантажів, депутати звернулися до уряду з проханням підвищити квоту на такі перевезення.
На 17-ій сесії облради депутати прийняли Звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та міністра інфраструктури. Народні обранці вважають, що причиною транспортних ускладнень на кордоні є вкрай мала кількість дозволів для здійснення вантажних перевезень до Польщі. Оскільки польська сторона зменшила їх видачу у 2019 році на 20%, тож перевізники переорієнтувалися на Словаччину.
Нині 10 тисяч дозволів використовуються за квотою вже наступного, 2020 року. Це, у свою чергу, призвело до збільшення черг на кордоні з Угорщиною. Все це спонукає до того, що квоти на дозволи для автоперевезень необхідно теж підвищувати. Сааме такі питання неодноразово порушуються сторонами, дотичними до цього процесу.
Закарпатські депутати просять уряд посприяти у розв’язанні цієї проблеми і тепер, і в майбутньому. Вони також звернулися з проханням не допустити реорганізацію підрозділу Укртрансбезпеки, що діє в Закарпатській області. Запланова реорганізація цього управління може негативно позначитися на здійснені дієвого контролю за вантажними і пасажирськими перевезеннями.