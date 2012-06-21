Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Про ліквідацію наслідків паводку, який пройшовся низкою районів Закарпаття, йшлося на пленарному засіданні 18-ї сесії Закарпатської обласної ради. Через негоду підтопленими в області виявилися понад півтисячі дворогосподарств, а понад 100 об’єктів інфраструктури пошкоджено. Руйнувань зазнали 8 ділянок трьох автодоріг державного значення, а також 14 об’єктів водного господарства. У багатьох місцях вода пошкодила дамби та берегоукріплення. Найбільших збитків зазнали Рахівський, Тячівський, Міжгірський та Великоберезнянський райони.
Депутати прийняли рішення «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо ліквідації наслідків паводку та вжиття комплексних заходів із захисту населення і територій». У ньому вказується, що для ліквідації наслідків та відновлення пошкоджених паводком об’єктів, згідно з попереднім аналізом, потрібно буде понад 300 мільйонів гривень. Щоб підтримати органи місцевого самоврядування в наданні допомоги потерпілому населенню та в ремонті пошкодженої інфраструктури, депутати просять невідкладно фінансувати повний комплекс відновлювальних робіт. У Зверненні згадуються не лише Закарпатська, а й інші області західного регіону України, що потерпіли від паводка –Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька.
У центрі уваги депутатського звернення – забезпечити належне фінансування Комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області, яка є складовою частиною «Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року». Тож звертаються з проханням внести зміни до Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки. У Держпрограмі, наголошується в прийнятому депутатами документі, слід передбачити заходи та окремий фінансовий ресурс для попередження та боротьби зі стихійними лихами й катаклізмами, які матимуть стале джерело фінансування з держбюджету.