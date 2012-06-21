Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Період святкових подарунків, які влаштовують «під ялинку» для школярів Закарпаття продовжився яскравою подією. Адже від 10 січня тут діятиме ще один табір, який оздоровлюватиме учнівську молодь і забезпечуватиме її змістовний відпочинок.
У селі Домбоки на Мукачівщині відкрито «Едельвейс» – філію Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. Тут протягом кожної з 18 відпочинкових змін одночасно відпочиватимуть і оздоровлюватимуться 90 школярів з усіх районів області.
У таборі учні проживатимуть, харчуватимуться і навчатимуться. Щоб під час перебування тут не відстати від шкільної програми, займатимуться в Ракошинській та Зняцівській загальноосвітніх школах І – ІІІ ступенів.
Духовно, технічно розвиватися школярам допомагатимуть фахівці Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», обласних еколого-натуралістичного центру та центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. Це допоможе розкривати і підтримувати здібності дітей, їх творчий потенціал.
В «Едельвейсі» влаштовуватимуться екскурсії по Мукачівському району й Закарпатській області, проводитимуть гурткові заняття, відбуватимуться спортивні змагання й концерти.