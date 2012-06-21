Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Про те, наскільки непроникною для контрабандистів і злочинних дій криміналітету є ділянка кордону України, що перебуває у зоні відповідальності Закарпатської митниці Держмитслужби, йшлося на зустрічі її керівництва з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Серед іншого закарпатські митники розповіли результати своєї діяльності митниці, досягнуті за минулий рік. Серед них – запровадження 4722 справ про порушення митних правил на суму майже 143 мільйонів гривень, вилучення предметів правопорушень – у 732 справах на суму понад 115 мільйонів гривень. Виконувач обов'язки начальника Закарпатської митниці Віктор Іванус зазначив, що зроблено 302 повідомлення до правоохоронних органів про діяння, що містять ознаки кримінальних правопорушень. Зокрема, запроваджено 78 справ про порушення митних правил щодо незаконного обігу наркотичних речовин і психотропів. У цьому процесі вилучено 1812 таблеток і 26 флаконів медпрепаратів, понад 400 кілограм героїну.