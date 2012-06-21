Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
З корупцією на кордоні легше боротися, якщо той, хто його перетинає, чітко знатиме про її джерела та можливі наслідки. Щоб озброїти громадян цими знаннями, відділ із питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці випустив спеціальні інформаційні листівки.
«У листівках є чіткі роз’яснення корупційних виявів та пов’язаних із цим правопорушень відповідно до Закону України. А ще –як можна запобігти корупції та не втрапити в її лещата, адже перейти межу можна, інколи навіть не відаючи про це. Є й інформація про покарання, що можуть слідувати після подібних діянь», – розповів головний державний інспектор відділу Михайло Плавайко.
У листівках є й інформація про те, як можна повідомити про порушення, помічені на митниці. А ще – роз’яснення, які саме випадки підпадають під ознаки корупції. Згадується й про те, що повідомлення про можливі порушення можуть надсилатися й анонімно. У них повинна бути чітка інформація про особу, причетну до їх скоєння, а також наведені докази вчинення правопорушення, які можуть бути перевірені.
Акція «Поборемо корупцію разом» із врученням листівок проводиться одночасно на всіх митних постах Закарпатської митниці.