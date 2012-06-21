Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
«Улов» вартістю майже півмільйона доларів США потрапив до рук працівників Закарпатської митниці. Саме в таку суму оцінили сигарети, затриманий на КПП «Дяково», що на українсько-румунському кордоні.
Контрабандний вантаж виявили між стінками рефрижератора, а також у палетах, в які був запакований легальний товар. Загалом вилучено 106 тисяч пачок сигарет.
Виявити контрабанду вдалося завдяки пильності митників. Їхню увагу привернула занадто низька вага фури, вантажопідйомність якої -4,8 тонни. Підозру викликав і той факт, що за попередні три дні вантажівка проїхала всього-на-всього 350 кілометрів.
Затриману партію нелегальних цигарок через її величезний обсяг встигли назвати контрабандою початку року.