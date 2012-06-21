Щоб завзяті театрали в період карантину не нудьгували і не втрачали зв’язку з улюбленою трупою, цими днями окремі закарпатські театри пропонують переглядати вистави у режимі онлайн. Тон задає Мукачівський драматичний театр, який запропонував показ вистав за посиланням, доступним на його сторінці у фейсбуці.
Найменшим глядачам було продемонстровано виставу «Принц та чудовисько» у постановці головного режисера театру Євгена Тищука. Далі театрали дивилися комедію у двох діях за п’єсою Клода Маньє «Блез». Потім глядачі мали змогу відтворити в пам’яті архівну виставу, що входить до золотого фонду театру, — «Мати» за п’єсою Максима Горького.
На всіх, хто завітає на сторінку театру у фейсбуці, чекають приємні несподіванки. Серед них інформаційні матеріали про життя театру, публікації з нагоди ювілею прими Лідії Пирогової, яка відзначила 55-річчя виступів на рідній сцені. Лідія Володимирівна удостоєна звання народної артистки України, почесна громадянка Мукачева. Мистецький внесок актриси у діяльність театру неоціненний, а у виставах, які транслюють онлайн, вона виступає в головних ролях.
До онлайн-спілкування з глядачами вдалися й у Берегівському народному театрі імені Ярослави Бандурович. У фейсбуці стала доступною вистава «Ласий шматочок» — комедія на дві дії за п’єсою Ольги та Олександра Матеїв (режисерів театру).
Ця вистава берегівчан здобула почесне перше місце й одночасно перемогла в номінації «Краща сучасна авторська вистава» у всеукраїнському театральному фестивалі «Від Гіпаніса до Борисфена» торік у місті Очаків на Миколаївщині. І ось зустріч із усеукраїнським глядачем в якнайширшому форматі.
Творчі зустрічі з аудиторією, яка завдяки інтернету стала необмеженою, триватимуть. У цьому запевнили керівники мукачівського та берегівського театральних колективів Юрій Глеба і Ольга Матей.