Одну з найбільших сенсацій, народжених засобами масової інформації останніми днями, начебто на українсько-угорському кордоні існує «транзитна дірка» у вигляді приватизованих ділянок землі, які контрабандисти використовують або їм здають в оренду, категорично заперечує очільник області Геннадій Москаль.
Матеріали деяких ЗМІ про спецоперацію із залученням величезної кількості озброєних силовиків, вертольотів і броньованої техніки він називає «піар-акцією», яка «обросла домислами й небилицями».
«У цій піар-акції (інакше не можу її назвати) не було задіяно ні Чопського, ні Мукачівського прикордонних загонів, ні обласного управління СБУ, ні прокуратури. Ніяких сотень обшуків на Закарпатті не проводили й не могли проводити за півтора дня. Не було жодних вилучень «арсеналів зброї», «величезної кількості наркотиків», «мільйонів євро, доларів і гривень», під час спецоперації не вилучили навіть однієї пачки сигарет, — зазначив пан Москаль. — Якщо припустити, що через «приватний кордон» справді йшли зброя, наркотики, нелегали й сигарети, то в мене запитання: хіба за українським кордоном немає угорських, словацьких, румунських чи польських прикордонників? Західна Україна розташована на зовнішньому кордоні ЄС, який охороняють дуже ретельно. Там немає жодних «приватних кордонів», а прикордонники й митники далеко не такі корумповані, хоч би як декому в Україні хотілося. Однак щоденні звірки результатів роботи угорських і українських прикордонників засвідчують, що жодної масової контрабанди тут немає».
Не відповідають дійсності, за словами очільника облдержадміністрації, й повідомлення преси про «десятки затриманих злочинців». Однак проблема з так званою приватизацією кордону існує, вона пов’язана насамперед з тим, що у Держприкордонслужби немає прав на постійне користування землею. На сьогодні ця служба, за словами Геннадія Москаля, «не має жодного документа», який посвідчує таке право.
«Для розв’язання цієї проблеми слід провести величезну роботу й закласти сотні мільйонів гривень у бюджет Держприкордонслужби. Останніми кількома роками прокуратура через суд вилучає землі в недобросовісних набувачів, однак повертаються вони в Держгеокадастр, а не Держприкордонслужбі. Мені дуже шкода, що багато журналістів, зокрема досвідчених, повелися на цю дешеву сенсацію. ЗМІ зробили із Закарпаття Сицилію, а з якогось сільського вуйка Атілли Горвата — мало не місцевого Аль Капоне», — іронічно зазначив голова Закарпатської облдержадміністрації.
N.B. Жителя Берегівського району Атіллу Горвата, якого під час спецоперації затримали і закидають незаконне заволодіння ділянкою біля держкордону, наступного дня після спецоперації відпустили. Під домашній арешт відпустили й іншу підозрювану в організації так званого приватного кордону на Закарпатті — Еріку Шинкевич.