Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Від початку внесення змін у податкове і митне законодавство, які регламентують розмитнення автомобілів із іноземною реєстрацією, на Закарпатті до 22 січня за новими правилами оформлено 4770 транспортні засоби. Працівники Закарпатської митниці щоденно здійснюють оформлення у середньому 200 авто. Такі темпи дали змогу області бути лідером за цим показником серед регіонів України та спрямувати до держбюджету понад 304 млн гривень надходжень. «Середньостатистичний» автомобіль розмитнюється за 3600 доларів США.
До 22 лютого, тобто до завершення пільгового 90-денного періоду, що передбачений законом, працівники митниці планують розмитнити ще приблизно таку ж кількість авто на іноземних номерах. Процедура переведення «євроблях» на українську реєстрацію здійснюється на чотирьох постах Закарпатської митниці — «Ужгород-центральний», «Мукачево», «Хуст», «Виноградів-вантажний».
Робота митників вимагає ретельного вивчення і перевірки багатьох документів. Тож для того, щоб максимально скоротити час їх розгляду і надати послуги з розмитнення якомога більшій кількості автовласників, відповідні підрозділи Закарпатської митниці нині працюють у безперервному режимі.