Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Подорожувальники, які їдуть на Закарпаття для відпочинку й оздоровлення, нарікають на відсутність зупинки швидкісних потягів на станції Воловець. Зупинка тут дуже потрібна, адже недарма це селище вважають своєрідним туристичним хабом.
Звідси стартують на Боржавські полонинизручно добиратися до озера Синевир і однойменного національного парку, недалеко до водоспаду Шипіт, санаторію у Соймах, гірськолижних підйомників. Проте через відсутність зупинки потягів далекого сполучення доводиться їхати зайвих 30 кілометрів. Відтак із Сваляви повертаються назад автобусом.
Щоб виправити становище, голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров порушив питання перед керівництвом «Укрзалізниці». Відтак залізничники пішли назустріч, і два потяги далекого сполучення вже перебувають на «низькому старті».
Зокрема, швидкісні потяги №4/3 «Запоріжжя — Ужгород» і №17/18 «Харків — Ужгород» зупинятимутьсяу Воловці вже 19 і 20 червня. Відповідні зміни в розкладі руху, за словами Олексія Петрова, дадуть «серйозний поштовх до розвитку внутрішнього туризму».
Загалом до Закарпаття зі столиці та інших великих міст України курсують понад десять пасажирських потягів. Після пом’якшення карантинних обмежень деякі уже відновили регулярні рейси.