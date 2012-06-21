Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До 26 грудня усі навчальні заклади й гуртожитки Полтавщини перевірять на дотримання правил пожежної безпеки. Про це розпорядився Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, внаслідок якої 32 особи травмувалися, 12 – загинули. Під час перевірок поліція не знайшла у закладі жодного вогнегасника.
Заклади освіти Полтавщини за офіційними даними вогнегасниками забезпечені на 90%.
Протягом року тамтешні освітяни на антипожежні заходи витратили майже 22 мільйони гривень. 60% закладів із профілактичною метою провели обробку вогнегасним розчином наявні дерев’яні будівельні конструкції, 55% установ мають протипожежне водопостачання, 95% – здійснюють заміри опору ізоляції.
Але, разом із тим, за словами директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олени Харченко, тільки 20% освітянських закладів Полтавщини мають у своєму розпорядженні автоматичні системи протипожежного захисту.
Цю проблему обласна влада і місцеві громади мають оперативно розв’язати. Аби не переживати за життя і здоров’я дітей.
За 5 років у закладах освіти області сталося 16 пожеж.