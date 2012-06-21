Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові понад десять закладів первинної медичної допомоги вже перетворили з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства. Це дасть змогу їм укласти договори з Національною службою здоров’я України, щоб з 1 жовтня вже отримувати гроші за обслуговування своїх пацієнтів за новим принципом фінансування.
Окрім того, як поінформували в прес-службі міської ради, вирішили завчасу змінити власну організаційно-правову форму й деякі медичні заклади, які надають вторинну допомогу. Тож вони зараз також на етапі перетворень.
Як відомо, фінансуватимуть кожен заклад індивідуально, все залежатиме від кількості підписаних декларацій та віку пацієнтів, яких він обслуговуватиме. Наразі у місті Лева декларацію з сімейним лікарем уже підписали майже 50 % від приписного населення обласного центру.