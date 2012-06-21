Верховна рада України відмовилася скасувати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Таким чином, нардепи відхилили проект постанови про скасування рішення ВР від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент) №1012-П. За постанову проголосував 101 нардеп при 226 мінімально необхідних.
Тепер документ може підписати спікер ВР Дмитро Разумков і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.