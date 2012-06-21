Українська ІТ-галузь потребує прийняття нового законодавства, що регулюватиме трудові відносини співробітників та компаній, вважає фахівець в галузі інтернет-маркетингу, та співзасновник компанії Prof-IT Богдан Прилепа.

За його словами, державний бюджет недоотримує колосальні кошти через підвішену ситуацію: з одного боку ІТ-компаніям абсолютно невигідно вести діяльність за чинним українським трудовим законодавством, а з іншого – галузь потребує більшого, аніж мовчазної згоди держави на співпрацю спеціалістів з компаніями за спрощеною податковою системою, як фізичних осіб-підприємців.

Богдан Прилепа пояснює, що звісно, на перший погляд, може показатися, що прийняття закону, що врегулює укладання трудових договорів, без сплати ЄСВ за співробітників та зі збереженням зниженої ставки на прибуток – створить комфортні умови для розвитку ІТ-сфери.

Фахівець з ІТ-технологій наголошує, що така ініціатива буде вигідна й державі. Адже це збільшить надходження до держбюджету, залучить на український ринок закордонних інвесторів та міжнародні компанії і дасть поштовх для удосконалення українського трудового законодавства загалом.

«Минулого року частка ІТ-галузі у ВВП країни ледь сягнула 4%, але у разі прийняття нового законодавства, ця цифра може скласти 10%. Загалом в Україні станом на кінець 2020 року працювало майже 200 тисяч ІТ-фахівців і за умови прийняття відповідного законодавства може зрости на 10-15 тисяч вже протягом 2021 року», – вважає Прилепа.

Так, на думку Богдана Прилепи, якнайшвидше прийняття закону, що регулюватиме роботу українського ІТ-ринку, дасть потужний поштовх для розвитку інших трудових сфер та посприяє досить швидкому поліпшенню фінансового становища держави загалом.