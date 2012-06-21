Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №0856 «Про сільськогосподарську кооперацію», якого вся аграрна спільнота очікувала дуже довго. Адже кооперація є могутнім засобом підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва у малих господарствах, але розвитку кооперативного руху заважала недосконала, суперечлива, а то й відверто несприятлива законодавча база. Нарешті з цим покінчено.
Відтепер законопроєкт, який після підписання Президентом стане законом, надає можливості розвитку для малих та середніх сільгоспвиробників, зокрема –– виходити на нові ринки і створювати конкуренцію великим компаніям. Так є в усьому цивілізованому світі, але дотепер не було у нас.
Кооперативу, згідно з ухваленим документом, надається змога закуповувати продукцію у своїх членів і віддавати на продаж від свого імені, що раніше було заборонено й тим самим створювалися перешкоди для реалізації продукції через торгівельні мережі. Завдяки цьому кооператив матиме змогу формувати великі товарні партії сільськогосподарської продукції і реалізовувати її навіть на експорт.
Крім того, кооперативи отримали змогу переробляти продукцію і продавати продукти переробки. Прибуток від реалізації кооператив тепер може розподіляти з-поміж своїх членів відповідно до кількості зданої ними продукції.
І це ще не все –– кооперативи отримали також можливість залучати інвестиції від комерційних структур завдяки тому, що відтепер членами кооперативу можуть бути не лише фізичні. а й юридичні особи. Це крок до формування в Україні так званої кластерної моделі. поширеної у розвинених країнах.
Експерти зауважують, що кооперативи отримали не лише господарчі, а й юридичні переваги. Так, тепер діяльність кооперативу регулюється одним законом, а не кількома, часто суперечливими, що припускало можливість різних трактувань –– як правило, не на користь сільгоспвиробників.
Тож буде менше потреби вдаватися до послуг платних юристів, які дорого обходяться аграріям. Відповідно спрощується ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку.
І наостанок –– раніше неприбутковим кооперативам вкрай важко було підтвердити свій неприбутковий статус. Якщо це не вдавалося, кооператив обкладали податком, хоча він не мав доходів. Тепер із цим має бути набагато легше.