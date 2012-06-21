Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Бізнес зрозумів у буквальному сенсі цього слова відміну орендної плати на час дії карантину. Так вважає низка юристів, які аналізують ухвалений нещодавно та підписаний Президентом України законопроєкт №3275 про зміни до Податкового, Митного та Цивільного кодексів та Кодексу законів про працю.
«Насправді там чітко вказано, що винаймач площі звільняється від сплати оренди у випадку, коли буде доведено, що він не може використовувати її під час карантину. Але це поняття дуже широке і тут можуть виникати колізії. Так, приміром, закритий офісний центр чи кінотеатр, які не можуть використовуватися орендарем, бо це заборонено владою робити саме під час карантину, справді звільняються від сплати за користування площею. А, приміром, будь-який склад, яким дозволено користуватися, не може бути звільнено — він спокійнісінько працює, довозити на роботу своїх людей така компанія може», — зазначає «Урядовому кур’єру» старший партнер юридичної фірми «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.
За його словами, є вже десятки випадків, коли орендар та орендодавець в кожному окремому випадку вирішували ці питання тихо та спокійно. Приміром, у столичному «Дрім-Тауні». Як вважає Кравець, у випадку, коли орендар не хоче сплачувати орендну платню, орендодавець може звернутися до суду. Це ж саме може зробити й орендар.