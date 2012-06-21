Закон, яким в Україні 25 грудня визначається офіційним святковим днем і скасовується натомість вихідний 2 травня, направлено на підпис Президентові України. Про це зазначається на сайті Верховної Ради.
«Закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів» 21 листопада підписано Головою Верховної Ради... 21 листопада закон направлено на підпис Президенту», — зазначається на сайті.
Як повідомлялося раніше, 16 листопада Верховна Рада ухвалила закон 5496 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів». Цей закон визначає 25 грудня офіційним святковим днем в Україні. При цьому 2 травня як вихідний день в державі скасовується, щоб не збільшувати загальну кількість неробочих днів. Згідно з цим законом Україна відтепер святкуватиме лише 1 травня як вихідний, і називатиметься він Днем праці.
Ухвалюючи рішення про встановлення 25 грудня вихідним, Рада виходила з необхідності забезпечити права значної частини населення України на святкування Різдва Христового 25 грудня, того дня, який відповідає їх релігійним та світоглядним переконанням, і долучити цей день до числа офіційних святкових днів України.