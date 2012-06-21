Україна залишається відданою мирному врегулюванню проблеми визволення своїх окупованих територій. Ця теза прозвучала з вуст Президента Петра Порошенка під час підписання Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
Триває боротьба за розгортання класичної миротворчої місії відповідно до рішення Ради Безпеки ООН, яка б гарантувала безпековий компонент відновлення суверенітету над нашими окупованими територіями. Це рішення підтримує більшість українців.
За підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони цього тижня буде передано до Верховної Ради законопроект «Про національну безпеку». «Це також рамковий закон, який на продовження ухвалення Стратегічного оборонного бюлетеня свідчить про наші рішучі глибинні реформи в секторі оборони та безпеки, гармонізації нашої співпраці з країнами НАТО і самим Північноатлантичним альянсом», — поінформував Петро Порошенко членів Воєнного кабінету РНБО.
Він нагадав про початок агресії Росії проти України й наголосив, що «антитерористична операція відіграла важливу роль на першому етапі відсічі агресії». «У форматі АТО свого часу визволено 2/3 окупованого Донбасу. Оскільки кожен з вас брав у цьому безпосередню участь, можемо констатувати, що лише вторгнення підрозділів російської армії завадило повному й успішному завершенню АТО. Якби у нас не було регулярних підрозділів російської армії, які перетнули кордони, напали на демотивовану українську армію, сумнівів в ефективності завершення операції в мене немає», — цитує департамент прес-служби АП слова глава держави.
Ще однією причиною проблем на початковому етапі оборони України була майже повна руйнація Збройних сил, української розвідки та спецслужб попередньою владою. «Свідомо знищували українські Збройні сили. Через механізми присутності іноземних агентів, розпродаж війська, деморалізацію, злочинне скорочення, ліквідацію системи забезпечення, системи підготовки кадрів. Сьогодні можемо казати, що у 2014 році зусиллями попереднього Президента і попередніх міністрів, армію було знищено», — констатував Петро Порошенко.
«І сьогодні, через 3,5 року наполегливої роботи, завдяки спрямуванню 5—6% ВВП на сектор оборони і безпеки ми й наші партнери з НАТО можемо дійти висновку: Україна має одну з найефективніших армій у Європі», — підкреслив Президент.
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«Урядового кур’єра»